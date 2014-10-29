Новый закон изменил способ назначения пособий и льгот гражданам

Социальные пособия и другие меры поддержки в России теперь можно будет назначать автоматически, без заявления получателя. Соответствующий закон вступил в силу 11 мая, сообщают «Вести:Приморье».

С 1 января чиновники, ответственные за социальную помощь, получили доступ к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Уведомление о том, что гражданину назначена такая выплата, должно появиться в его личном кабинете на портале госуслуг, поясняет «Парламентская газета».

Вступивший в силу закон устраняет проблему сбора данных вручную. Все учреждения смогут получать нужные данные из различных структур в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов, пояснял во время рассмотрения проекта закона в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]