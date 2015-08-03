Во Владивостоке гроссмейстер из Московской области представит Россию на Чемпионате мира по игре Го

Гроссмейстер из подмосковного Жуковского Антон Черных представит Российскую Федерацию на 41-м Чемпионате мира по Го, который пройдет во Владивостоке с 3 по 9 июня. Он стал лучшим среди шести сильнейших игроков страны на состоявшемся в Москве в майские выходные отборочном турнире, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Спортсмены играли пять туров по круговой системе с контролем времени – 1 час и плюс беёми (30 секунд на ход). Организаторы заложили дополнительное время для переигровок, но использовать его не пришлось. Антон Черных набрал больше всех побед в основные часы соревнования – четыре из пяти.

За гобанами встретились Игорь Бурнаевский, мастер спорта из Красногорска, гроссмейстер Вячеслав Каймин из Москвы, мастер спорта из Москвы Александр Муромцев, мастер спорта из Казани Игорь Немлий, гроссмейстер из Санкт-Петербурга Дмитрий Сурин и гроссмейстер Антон Черных из города Жуковский.

«Проиграл Антон самому молодому спортсмену турнира Александру Муромцеву. Ему 14 лет. В этом уникальность древней стратегической игры Го. Возраст в этом виде спорта не играет ключевую роль. Например, самому взрослому участнику сегодняшнего турнира – 49 лет. На второй строчке турнирной таблицы – Вячеслав Каймин. Третий результат – у Игоря Бурнаевского. Каждый, кто сегодня соревновался, хорошо знаком друг с другом. За гобанами встречаются очень часто. Только за последние полгода они сыграли в сумме от 30 до 40 партий на пяти тренировочных и двух крупных турнирах», – прокомментировал главный судья соревнований Владимир Горжалцан.

В свои 20 лет Антон Черных – гроссмейстер, многократный победитель юношеских первенств России и Европы, призер взрослого Чемпионата России. Начал свой путь в Го клубе «Сэнте» в Жуковском.

Напомним, впервые за всю историю древнейшей стратегической игры событие с 40-летней историей пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии. И это не случайность. Сборная РФ – лидер Го в Европе: за последние 20 лет россияне становились чемпионами 15 раз. Сегодня клубы и секции Го открыты почти в каждом регионе

По решению Международной федерации по игре Го 41-й Чемпионат мира по Го пройдет во Владивостоке с 3 по 9 июня. Утверждена гибридная схема проведения соревнований – одновременно в двух форматах, онлайн и офлайн. Сегодня проходят процедуру регистрации участники из 57 стран.

Еще одним новшеством чемпионата станет Всемирный фестиваль Го GeniusExtreme. В игру Го в дни проведения мирового первенства смогут поиграть не только профессионалы, но и любители.

«Впервые в истории Чемпионата мира участие в нем смогут принять любители со всего мира. Мероприятие получило поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы выиграли грант. Этот фестиваль станет визитной карточкой Дальнего Востока во всем мире», – отметил директор 41-го Чемпионата мира по Го Михаил Емельянов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]