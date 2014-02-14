Гроссмейстер Антон Черных прибыл в Приморье для участия в 41-м Чемпионате мира по го

Гроссмейстер Антон Черных из подмосковного Жуковского будет представлять Россию на 41-м чемпионате мира по го, который пройдет во Владивостоке с 3 по 9 июня. Спортсмен прибыл в столицу Приморья в четверг, 27 мая.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, Антон Черных и его тренер Алексей Лазарев будут проживать на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, где и пройдет чемпионат.

«Мы специально прибыли заранее, чтобы пройти акклиматизацию. Большая разница во времени может сказаться на самочувствии Антона. Планируем, что уже завтра начнем тренировочный процесс, который включает в себя не только работу за доской, выстраивание концепции, но и физические нагрузки», – поделился тренер.

Отметим, в свои 20 лет Антон Черных – гроссмейстер, многократный победитель юношеских первенств России и Европы, призер взрослого Чемпионата России. Начал свой путь в го в клубе «Сэнте» в Жуковском.

Напомним, впервые за всю историю древнейшей стратегической игры событие с 40-летней историей пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии. И это не случайность. Сборная РФ – лидер го в Европе: за последние 20 лет россияне становились чемпионами 15 раз. Сегодня клубы и секции го открыты почти в каждом регионе

По решению Международной федерации по игре Го 41-ый чемпионат мира по го пройдет во Владивостоке с 3 по 9 июня. Утверждена гибридная схема проведения соревнований – одновременно в двух форматах, онлайн и офлайн. На сегодня о своем участии заявили участники из 57 стран.

Еще одним новшеством чемпионата станет Всемирный фестиваль го GeniusExtreme. В игру го в дни проведения мирового первенства смогут поиграть не только профессионалы, но и любители.

«Впервые в истории чемпионата мира участие в нем смогут принять любители со всего мира. Мероприятие получило поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы выиграли грант. Этот фестиваль станет визитной карточкой Дальнего Востока во всем мире», – отметил директор 41-го чемпионата мира по го Михаил Емельянов.

Фестивальная площадка развернется на Спортивной набережной в районе фонтана. Организаторы запланировали ряд матер-классов, показательных выступлений приморских спортсменов, танцевальных и творческих коллективов. Торжественное открытие фестиваля состоится 5 июня в 13.00. Вход свободный.

Также в рамках чемпионата состоится деловая программа, в которую включены: пленарная сессия «Мир после пандемии на перекрестке старых и новых стратегий. Стратагемы го», панельная дискуссия «Цифровые кентавры: использование гибридного интеллект при решении прикладных задач», панельная сессия «Игровой рынок АТР: приверженность традициям и ускоренное технологическое развитие», матч бизнесменов и политиков, матч Кентавров го.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]