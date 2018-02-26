«Упитанный и здоровый»: Необычную находку обнаружили у ворот базы отдыха

В Приморье специалисты центра «Тигр» обнаружили коробку, в которой, к их удивлению, был маленький мишка, сообщают «Вести:Приморье». Специалисты предположили, медвежонок ручной. Вероятно, так кто-то решил избавиться от «домашнего» животного.

Обычное утро, едем в Центр «Тигр» кормить питомцев. Перед въездом на территорию заметили коробку. Такие сюрпризы мы уже получали. Каждые раз, открывая, думаешь, кто из неё попытается вылететь, либо выскочить, либо исцарапать или забьётся в угол в страхе... На этот раз оказался медвежонок, который ни царапался, ни боялся, сразу понятно- ручной. Ровесник наших подопечных медвежат. Упитанный и здоровый, но привыкший к человеку. На видео можно увидеть разницу в поведении - наши чебурашки при появлении человека сразу забрались на безопасный потолок, новая медведица пока человека воспринимает, как неопасный объект. Сейчас ее внимание переключится с человека на собратьев. Будем наблюдать за поведением нашей новой подопечной,

описали ситуацию специалисты центра.

В комментариях паблика приморцы отметили, люди совершают нечеловеческие поступки, которые у многих в голове не укладываются. И задаются вопросом - как можно выбросить того, кого однажды взял в дом?

«Что за люди! Наигрались, отдали в коробке. А как он до коробки то добрался. Редко кому просто так медвежата на дороге попадаются. А если и случается - люди нормальные связываются со спецами, а не печеньками кормят, а потом «получите посылку»».

«Хорошо хотя бы у вам привезли а не бросили где нибудь помирать или в клетку не сунули».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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