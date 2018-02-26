«Упитанный и здоровый»: Необычную находку обнаружили у ворот базы отдыха
В Приморье специалисты центра «Тигр» обнаружили коробку, в которой, к их удивлению, был маленький мишка, сообщают «Вести:Приморье». Специалисты предположили, медвежонок ручной. Вероятно, так кто-то решил избавиться от «домашнего» животного.
описали ситуацию специалисты центра.
В комментариях паблика приморцы отметили, люди совершают нечеловеческие поступки, которые у многих в голове не укладываются. И задаются вопросом - как можно выбросить того, кого однажды взял в дом?
«Что за люди! Наигрались, отдали в коробке. А как он до коробки то добрался. Редко кому просто так медвежата на дороге попадаются. А если и случается - люди нормальные связываются со спецами, а не печеньками кормят, а потом «получите посылку»».
«Хорошо хотя бы у вам привезли а не бросили где нибудь помирать или в клетку не сунули».
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