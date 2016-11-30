Кража унитаза из офиса известной во Владивостоке фирмы попала на видео

Во Владивостоке на улице Морской на днях из офиса фирмы по продаже автомобилей неизвестный унес унитаз, сообщают «Вести:Приморье».

Действия «налетчика» попали в объектив камеры, установленной на территории. Видно, мужчина подошел к забору, немного подумав, открыл дверь и целенаправленно отправился к нужной ему двери. Спустя какие-то минуты, он уже вышел. Но вышел не пустым. В его руках был столь нужный унитаз.

Сотрудники фирмы пояснили, написали заявление в полицию. Именно там предстоит разобраться, кому так понадобился чей-то унитаз.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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