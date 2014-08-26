Во Владивостоке открылся Второй краевой слет юнармейцев

Торжественную церемонию открытия Второго краевого слета юнармейского движения провели во вторник, 11 мая, во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

В мероприятии принимают участие представители юнармейских отрядов со всего Приморья в возрасте от 12 до 17 лет из всех муниципалитетов – почти 200 человек.

В департаменте по делам молодежи Приморского края уточнили, впереди у участников слета – трехдневная, насыщенная интересными событиями программа. Для ребят подготовили военизированную эстафету со стрельбой, сборкой и разборкой оружия, а также военно-медицинской подготовкой и строевыми маршами. Ребята станут участниками образовательного цикла «Школа творческих практик», военно-исторического квеста «Ратные стрельбища истории», конкурсно-игровой программы «Добро пожаловать в страну детства».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]