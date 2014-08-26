Новости Общество
Сегодня, 17:26

Во Владивостоке открылся Второй краевой слет юнармейцев

Во Владивостоке открылся Второй краевой слет юнармейцев

Источник фото: primorsky.ru

Торжественную церемонию открытия Второго краевого слета юнармейского движения провели во вторник, 11 мая, во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

В мероприятии принимают участие представители юнармейских отрядов со всего Приморья в возрасте от 12 до 17 лет из всех муниципалитетов – почти 200 человек.

В департаменте по делам молодежи Приморского края уточнили, впереди у участников слета – трехдневная, насыщенная интересными событиями программа. Для ребят подготовили военизированную эстафету со стрельбой, сборкой и разборкой оружия, а также военно-медицинской подготовкой и строевыми маршами. Ребята станут участниками образовательного цикла «Школа творческих практик», военно-исторического квеста «Ратные стрельбища истории», конкурсно-игровой программы «Добро пожаловать в страну детства».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме