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«Летучий голландец» остановил движение транспорта во Владивостоке

«Летучий голландец» остановил движение транспорта во Владивостоке

Источник фото: скрин видео dpskontrol125rus

Во Владивостоке житель города стал главным героем шоу, режиссером которого, вероятно, он и был, сообщают «Вести:Приморье».

Так,  на дороге города водителю общественного транспорта пришлось остановиться, так как на него двигался тот самый «Летучий голландец». В неадекватном состоянии молодой человек, выводя в воздухе плавные движения руками, шел прямо «влобовую» на транспорт. Почувствовав борт транспорта, парень остановился и улыбнулся водителю. Вероятно, в этот момент он признал в нем друга.

В комментариях приморцы выразили сочувствие молодому человеку. Отметив, что каждый сам вершит свою судьбу.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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