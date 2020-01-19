4 автокомиссара доказывали неправоту водителя во Владивостоке (видео)

Во Владивостоке на дороге в районе проспекта Красного Знамени, 91, произошла странная ситуация. Ее героем стал один из водителей микроавтобуса, сообщают «Вести:Приморье».

Так, водитель микроавтобуса, вероятно, забыв правила дорожного движения, спровоцировал аварию. Маневр перестроения из полосы без поворотников он посчитал приемлемым.

Вот в таких случаях, когда водители забывают, что на дороге есть и другие участники движения, происходят ДТП.

В одном из пабликов автор видео уточнил, «Неправоту водителю из ближнего зарубежья пришлось объяснять 4м аваркомам».

«Для того чтобы объяснять неправоту есть сотрудники ГИБДД а аваркомы это непонятные прохожие в большинстве своем с посредственными знаниями пдд», «... пол города, без поворотников перестраиваются», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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