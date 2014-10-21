Новости Общество Происшествия
Сегодня, 14:45

«И вновь чудак на Prius»: авария на Луговой вызвала в Сети бурю эмоций (видео)

«И вновь чудак на Prius»: авария на Луговой вызвала в Сети бурю эмоций (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке, в районе Луговой, водитель за рулем Prius спровоцировал аварию, сообщают «Вести:Приморье». Водитель, чье авто пострадало в ДТП, не понимает, как такое происходит на дорогах, почему садясь за руль, зачастую забывают правила движения.

Так, комментарии к видео говорят, в основном, одно и то же. Права у таких «невнимательных» водителей нужно забирать.

«Не смотрел в зеркала т.к включал поворотники», «Видно, что начал одновременно поворачивать и включил поворот. Видел таких в городе много, которые перепрыгивают с места на место и при чём в основном приусссы», «Он один на дороге и таких в городе куча».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме