«И вновь чудак на Prius»: авария на Луговой вызвала в Сети бурю эмоций (видео)

Во Владивостоке, в районе Луговой, водитель за рулем Prius спровоцировал аварию, сообщают «Вести:Приморье». Водитель, чье авто пострадало в ДТП, не понимает, как такое происходит на дорогах, почему садясь за руль, зачастую забывают правила движения.

Так, комментарии к видео говорят, в основном, одно и то же. Права у таких «невнимательных» водителей нужно забирать.

«Не смотрел в зеркала т.к включал поворотники», «Видно, что начал одновременно поворачивать и включил поворот. Видел таких в городе много, которые перепрыгивают с места на место и при чём в основном приусссы», «Он один на дороге и таких в городе куча».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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