Рейды людей в погонах выявили факты преступления на 9 млн в Приморье

Незаконная рубка лесных насаждений обнаружена на территории Кавалеровского лесничества в Приморье во время рейда межведомственной оперативной группы 12 мая. Ущерб составил около 9 миллионов рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края рассказали, что в рейде участвовали сотрудники территориальных отделов УФСБ России по Приморскому краю, УМВД России по Приморскому краю и государственные лесные инспекторы Кавалеровского филиала краевого предприятия «Приморское лесничество». В результате их совместной работы выявлен факт незаконной рубки древесины дуба в объеме 57 кубических метров.

«Размер причиненного ущерба составил 8,8 миллиона рублей. На месте преступления обнаружены специализированная лесозаготовительная техника (скидер) и нелегально заготовленная древесина. Материалы находятся в правоохранительных органах для возбуждения уголовного дела, устанавливаются обстоятельства совершения незаконной рубки», – уточнили в ведомстве.

Эксперты называют безвозвратное изъятие техники наиболее эффективной мерой борьбы с «черными лесорубами». С начала года в Приморье изъято более 10 единиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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