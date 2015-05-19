В Приморье разыскивают "черных лесорубов" уничтоживших ценный лес на 3,5 млн.руб.
Две единицы техники, применявшейся для незаконной заготовки леса, задержали государственные инспекторы на севере Приморского края. Подозреваемых в совершении преступления разыскивает полиция.
Как сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона, государственные лесные инспекторы министерства и Дальнереченского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» при проведении патрулирования лесов на территории Междуреченского участкового лесничества выявили факт незаконной рубки деревьев.
«На месте происшествия обнаружено 10 кубических метров древесины породы дуб – ущерб составил более 3,5 миллионов рублей. Два трактора доставлены на арестплощадку в полицию. Лица, совершившие незаконную рубку, при появлении государственных лесных инспекторов скрылись с места совершения преступления. Возбуждено уголовное дело», – рассказали в ведомстве.
Напомним, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и губернатора Приморья Олега Кожемяко в крае решается задача по декриминализации лесной отрасли и повышению ее эффективности. В начале марта незаконную рубку леса пресекли в Спасском районе, чуть ранее — на территориях Тернейского и Кавалеровского лесничеств.
По словам министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Константина Степанова, безвозвратное изъятие браконьерской техники становится главным условием прекращения незаконных рубок.
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