В Приморье разыскивают "черных лесорубов" уничтоживших ценный лес на 3,5 млн.руб.

Две единицы техники, применявшейся для незаконной заготовки леса, задержали государственные инспекторы на севере Приморского края. Подозреваемых в совершении преступления разыскивает полиция.

Как сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона, государственные лесные инспекторы министерства и Дальнереченского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» при проведении патрулирования лесов на территории Междуреченского участкового лесничества выявили факт незаконной рубки деревьев.

«На месте происшествия обнаружено 10 кубических метров древесины породы дуб – ущерб составил более 3,5 миллионов рублей. Два трактора доставлены на арестплощадку в полицию. Лица, совершившие незаконную рубку, при появлении государственных лесных инспекторов скрылись с места совершения преступления. Возбуждено уголовное дело», – рассказали в ведомстве.

Напомним, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и губернатора Приморья Олега Кожемяко в крае решается задача по декриминализации лесной отрасли и повышению ее эффективности. В начале марта незаконную рубку леса пресекли в Спасском районе, чуть ранее — на территориях Тернейского и Кавалеровского лесничеств.

По словам министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Константина Степанова, безвозвратное изъятие браконьерской техники становится главным условием прекращения незаконных рубок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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