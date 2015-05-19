«Черные лесорубы» вырубили деревья в памятнике природы «Пещера Чертовы ворота»

Массовые рубки леса выявили в Дальнегорском участковом лесничестве. Полиция ищет «черных лесорубов», возбуждено уголовное дело, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, после обращения жителей края губернатор Олег Кожемяко поручил проверить факт незаконной вырубки леса на территории памятника природы регионального значения «Пещера Чертовы ворота» в Дальнегорске. На место оперативно выехала группа лесных инспекторов.

«На расстоянии около 200 метров от пещеры неустановленными лицами устроена лесная дорога. Вдоль нее предположительно в январе-феврале вырублено 127 кубометров дуба. По данному факту материалы переданы в полицию», – прокомментировали специалисты.

Кроме этого, рейдовой группой министерства установлен факт незаконной рубки 248 деревьев, преимущественно породы дуб, в Дальнегорском участковом лесничестве, находящихся от памятника природы на значительном расстоянии.

«В настоящее время устанавливается объем незаконно срубленной древесины и размер причиненного лесам ущерба для передачи материалов по фактам незаконной рубки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», – добавили они.

В министерстве добавили, что будет проведена служебная проверка в отношении должностных лиц Кавалеровского филиала «Приморского лесничества», своевременно не выявивших и не пресекших незаконные рубки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]