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Часть кредитов планируют запретить для граждан

Часть кредитов планируют запретить для граждан

Источник фото: pixabay.com

ЦБ выступил за частичный запрет кредитов для россиян по плавающим ставкам, сообщают «Вести:Приморье».

ЦБ предложил полностью закрыть для граждан возможность брать кредиты с переменной ставкой на слишком короткие и длинные сроки. Для банков также могут быть установлены ограничения по предельному росту ставки или срока такого займа. Об этом пишет РБК.

Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам: это ссуды на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом. Такие ограничения перечислены в законопроекте, разработанном ЦБ по поручению президента. Документ сейчас обсуждается с рынком, его подлинность подтвердили три участника дискуссии. Представитель Банка России сообщил, что возможные варианты регулирования кредитов с переменной ставкой действительно обсуждаются, но окончательное решение еще не принято.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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