В России могут запретить оформление кредита «удобным» способом

В России предложили запретить оформление кредита через мобильные приложения банков, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующую инициативу направил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в адрес председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — цитирует обращение Кудресова RT. По его мнению, в стране участились случаи, когда злоумышленники оформляют кредит через приложения банков, при получении доступа к мобильным устройствам граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]