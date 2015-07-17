С неприятным зрелищем столкнулись приморцы на одном из пляжей Владивостока

Во Владивостоке на берегу моря жители города столкнулись с неприятной картиной - в воде у берега волнами кидало из стороны в сторону тело ларги, сообщают «Вести:Приморье».

Видео с места событий снял очевидец в районе бухты Тихой и опубликовал пост в паблике dpscontrol.

Многих увиденное шокировала. Жители края начали выстраивать разные версии. Однако среди многих версий появились такие, которые говорили, ничего необычного в этом нет - естественный процесс. А то, что тело непонятного цвета, так, есть предположения, его просто обглодали рыбы. Умершее животное не сразу разлагается. Трупы могут еще продолжительное время находиться в воде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru