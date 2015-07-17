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С неприятным зрелищем столкнулись приморцы на одном из пляжей Владивостока

С неприятным зрелищем столкнулись приморцы на одном из пляжей Владивостока

Во Владивостоке на берегу моря жители города столкнулись с неприятной картиной - в воде у берега волнами кидало из стороны в сторону тело ларги, сообщают «Вести:Приморье».

Видео с места событий  снял очевидец в районе бухты Тихой и опубликовал пост в паблике dpscontrol.

Многих увиденное шокировала. Жители края начали выстраивать разные версии. Однако среди многих версий появились такие, которые говорили, ничего необычного в этом нет - естественный процесс. А то, что тело непонятного цвета, так, есть предположения, его просто обглодали рыбы. Умершее животное не сразу разлагается. Трупы могут еще продолжительное время находиться в воде.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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