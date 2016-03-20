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В Приморье мотоциклист на огромной скорости врезался в микрогрузовик

В Приморье мотоциклист на огромной скорости врезался в микрогрузовик

В Дальнегорске на севере Приморья произошла серьезная авария. Участниками стали два транспортных средства. Микрогрузовик и мотоцикл. ДТП случилось еще 12 мая, но эксклюзивные кадры момента лобового столкновения от подписчика Whatsapp «Вести:Приморье» оказались в распоряжении редакции только утром 15 мая.

На кадрах видно, водитель грузовика совершал поворот, выезжая на главную дорогу. В этот момент на огромной скорости по ней мчался водитель мотоцикла. Произошло лобовое столкновение.

Очевидцы поясняют, все решили секунды. Мотоциклист упал на асфальт. О состоянии водителя мотоцикла пока ничего неизвестно.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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