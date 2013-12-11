Байкер выжил после лобового столкновения на скорости в 110 км/ч
В Дальнегорске произошла серьезная автоавария, участниками которой стали два транспортных средства - микрогрузовик и мотоцикл, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцем аварии стал мужчина, вероятно, один из тех, кто стоял у обочины дороги, недалеко от места происшествия. Он подбежал и спросил, вызвали ли скорую. Ответ очевиден. Сразу о состоянии мотоциклиста было ничего непонятно. Мужчина лежал, не подавал признаков жизни.
Чуть позднее в ГИБДД Дальнегорска рассказали «Вестям:Приморья», мотоциклист остался жив. Сейчас, по непроверенным данным, стало известно, что водитель мотоцикла двигался по дороге со скоростью 110 км/час. В травматологическое отделение Дальнегорской ЦБ его доставили с ушибом головного мозга, рваной раной правого бедра, переломом верхней трети голени, закрытым переломом левой локтевой кости, закрытым перелом локтевой и лучевой костей справа, перелом грудины.
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