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Бой с припаркованными авто устроили два «неадеквата» во Владивостоке

Бой с припаркованными авто устроили два «неадеквата» во Владивостоке

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке жители одной из улиц столкнулись с неприятной ситуацией. Оказалось, двое невменяемых, еле держащихся на ногах мужчины, решили устроить поединок с припаркованными машинами, сообщают «Вести:Приморье»

Ночью, в районе улицы Третьей строительной, два синих обморока решили подраться с припаркованными автомобилями, под раздачу попали две машины, наша и соседей. От их ударов появились вмятины на кузове. Может кто узнает нелюдей,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

Горожане отметили, стоит приложить усилия и найти для наказания тех, кто портит чужое имущество. 

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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