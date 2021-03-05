Бой с припаркованными авто устроили два «неадеквата» во Владивостоке

Во Владивостоке жители одной из улиц столкнулись с неприятной ситуацией. Оказалось, двое невменяемых, еле держащихся на ногах мужчины, решили устроить поединок с припаркованными машинами, сообщают «Вести:Приморье»

Ночью, в районе улицы Третьей строительной, два синих обморока решили подраться с припаркованными автомобилями, под раздачу попали две машины, наша и соседей. От их ударов появились вмятины на кузове. Может кто узнает нелюдей,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

Горожане отметили, стоит приложить усилия и найти для наказания тех, кто портит чужое имущество.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru