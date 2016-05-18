Новая методика МРОТ увеличит количество бедных граждан

По новому методу расчета минимального прожиточного минимума (МРОТ) официальное количество бедных станет больше. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщают «Вести:Приморье».

«По новой методике расчета число „официальных бедных“ в стране увеличится. Но вырастут и доплаты до прожиточного минимума, минимальная зарплата, увеличатся размеры пособий, привязанных к прожиточному минимуму», — приводит «Комсомольская правда» выводы Нилова. Депутат сообщил, что эти деньги уже заложены в бюджете на 2021 год, поэтому не будет проблем с выплатами.

Прожиточный минимум стал больше на 3,7%, а МРОТ на 5,5%. Если расчет был бы исходя из потребительской корзины, то МРОТ бы составил 11468 рублей. По новой методике добавилось только 1,6%. Нилов отметил, что показатели маленькие. «Коэффициенты все-таки слишком малы. В европейских странах, например, прожиточный минимум составляет 60% от медианы. Но закон дает возможность пересматривать его в зависимости от состояния экономики», — считает он, уточняет ura.ru.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморском крае приняли в первом чтении проект бюджета края на 2021 год. Основные параметры главного финансового документа на предстоящую «трехлетку» депутатам Законодательного собрания представила председатель Правительства Приморья Вера Щербина.

Несмотря на все сложности, как и в предыдущие годы, краевой бюджет остается социально-ориентированным. На 2021 год доля расходов на социально-культурную сферу составит 63,14%. В расходах учтено повышение МРОТ до 12 792 рублей с 1 января 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]