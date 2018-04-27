Возмущенная ценой проезда пассажирка избила водителя такси
За прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны в Приморье более 200 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналам «Тревога», сообщают «Вести:Приморье».
В Уссурийске зафиксированы несколько фактов применения кнопки тревожной сигнализации, установленной в автомобилях такси, рассказали в ведомстве.
Ночью на улице Воровского мужчина и женщина, доехав до места назначения, возмутились ценой проезда по ночному тарифу. Пара устроила громкий скандал, а пассажирка несколько раз ударила таксиста. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы пресекли конфликт. Нарушителей порядка доставили в отдел полиции. В отношении 37-летнего мужчины и 41-летней женщины составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Поездку дамы из ресторана надолго запомнит водитель такси. Водителю такси, который перевозил даму, пришлось воспользоваться кнопкой «Тревога». На улице Короленко пассажирка разбила лобовое стекло в такси и скрылась с места происшествия.
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