Поездку дамы из ресторана надолго запомнит водитель такси

Сотрудники Росгвардии продолжают пресекать правонарушения в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на этой недели одним из героев сводки происшествий стала жительница Уссурийска. Водителю такси, который перевозил даму, пришлось воспользоваться кнопкой «Тревога». Об этом рассказали в краевом отделении вневедомственной охраны.

На улице Короленко пассажирка разбила лобовое стекло в такси и скрылась с места происшествия. Работник таксомоторной компании рассказал прибывшим росгвардейцам, что клиентка ехала из ресторана, в пути стала вести себя агрессивно, выскочила из автомобиля и, разбив лобовое стекло, убежала. Вскоре наряд вневедомственной охраны обнаружил 43-летнюю гражданку, которую водитель уверенно опознал. Правонарушительница доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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