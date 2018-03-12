Поездку дамы из ресторана надолго запомнит водитель такси
Сотрудники Росгвардии продолжают пресекать правонарушения в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».
Так, на этой недели одним из героев сводки происшествий стала жительница Уссурийска. Водителю такси, который перевозил даму, пришлось воспользоваться кнопкой «Тревога». Об этом рассказали в краевом отделении вневедомственной охраны.
На улице Короленко пассажирка разбила лобовое стекло в такси и скрылась с места происшествия. Работник таксомоторной компании рассказал прибывшим росгвардейцам, что клиентка ехала из ресторана, в пути стала вести себя агрессивно, выскочила из автомобиля и, разбив лобовое стекло, убежала. Вскоре наряд вневедомственной охраны обнаружил 43-летнюю гражданку, которую водитель уверенно опознал. Правонарушительница доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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