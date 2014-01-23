Пассажира с пистолетом в такси задержали благодаря «тревожной» кнопке
Сотрудники вневедомственной охраны в Уссурийске задержали злоумышленника, напавшего на водителя такси, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
В 4 часа утра на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны по г. Уссурийску поступил сигнал о срабатывании «тревожной» кнопки. Диспетчер определил, что сигнализация установлена в автомобиле такси.
На место происшествия незамедлительно был направлен наряд вневедомственной охраны. Уже через пару минут стражи порядка оказались на улице Первомайской и задержали 39-летнего мужчину. В ходе досмотра в сумке подозреваемого был обнаружен предмет, похожий на травматический пистолет.
Как рассказал работник таксомоторной фирмы, он принял заказ и вез клиента с улицы Муравьева на улицу Вокзальная дамба. Неожиданно пассажир стал вести себя агрессивно и даже угрожал водителю пистолетом. Не мешкая, работник фирмы такси нажал на кнопку тревожной сигнализации, съехал с проезжей части и выскочил из автомобиля. Оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны предотвратили дальнейшие противоправные действия злоумышленника.
Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции для проведения разбирательства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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