Спасла «тревожная» кнопка: эмоциональный заказчик набросился с кулаками на таксиста

Водитель такси едва не стал жертвой «эмоционального» заказчика в Уссурийске, сообщают «Вести:Приморье».

Ночью на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны в г. Уссурийске поступил сигнал с «тревожной» кнопки.

Дежурный установил, что сигнализация установлена в автомобиле такси. На место происшествия незамедлительно была направлена группа задержания вневедомственной охраны.

Прибыв на улицу Володарского, росгвардейцы застали конфликт между двумя мужчинами. Водитель такси рассказал, что приехал по вызову, но к указанному в заявке подъезду приблизиться не смог из-за неровностей дороги. Клиент остался крайне недоволен отказом работника такси подъехать ближе. Сначала мужчина эмоционально размахивал руками, выражался нецензурной бранью, а затем ударил водителя по лицу. После нападения сотрудник таксомоторной компании нажал «тревожную» кнопку.

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru