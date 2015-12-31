Пенсионный фонд уточнил о доплате к пенсии по старости

Неработающие жители сел могут получать повышенную выплату к страховой пенсии по инвалидности или старости, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет ura.ru.

С 2019 года они получают надбавку 25% от фиксированной выплаты. В 2021 году ее размер составит 1511 рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Человек должен не менее 30 лет проработать в сельском хозяйстве, проживать на селе и не работать. Размер доплаты к страховой пенсии по старости составляет 1511 рублей», — сообщили на сайте фонда.

При подсчете стажа учитывают работу в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и «организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве». Любая работа в области сельского хозяйства, которая выполнялась до 1992 года, также считается сельским стажем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]