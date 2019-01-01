О фиксированной доплате пенсионерам рассказали в Госдуме

Российские пенсионеры, проработавшие много лет в сельском хозяйстве, должны получать фиксированную надбавку к страховой пенсии, сообщают «Вести:Приморье».

Сумма не должна меняться даже при переезде гражданина из села. Такие поправки в законодательство внесли члены фракции ЛДПР в Госдуме. Об этом пишет ura.ru.

«Установить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии гражданам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Сохранить повышенную пенсию гражданам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, даже в случае их переезда за пределы сельской местности», — цитирует пресс-служба Госдумы члена фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Обе поправки предлагается внести в действующее пенсионное законодательство, добавил Нилов. По его словам, при поддержке думского большинства, изменения могут быть приняты уже в апреле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]