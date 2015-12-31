Гражданам хотят сохранить повышенные выплаты к страховой пенсии по старости

Алтайское краевое Законодательное собрание внесло в Госдуму законопроект о сохранении повышенной выплаты к страховой пенсии по старости за сельскими работниками, переехавшими на новое место жительство. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Проектом предлагается внести изменения в статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях».

В настоящее время за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет полагается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы, однако только в случае, если гражданин продолжает проживать в сельской местности. При выезде на новое место жительства за пределы села данное повышение не устанавливается.

«Указанные лица значительно перевыполнили требования к страховому стажу и осуществляли трудовую деятельность в тяжелых условиях, поэтому лишение граждан, не проживающих в сельской местности, но имеющих значительный стаж работы в сельском хозяйстве, названной надбавки к их страховой пенсии не отвечает принципам социальной справедливости и ставит в неравное положение лиц, одинаково трудившихся в тяжелых условиях. Факт длительной работы в сельском хозяйстве сам по себе уже является самостоятельным и достаточным основанием для получения надбавки к страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке.

Областные депутаты также отметили, что лица, имеющие большой стаж в сельском хозяйстве, нередко переезжают на новое место жительства вследствие преклонного возраста в связи с состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны близких. Кроме того, не исключены случаи лишения указанной надбавки по независящим от граждан обстоятельствам — в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские.

«В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в части 11, 14 и 15 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях», предусматривающие право лиц, отвечающих установленным законом критериям, на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности вне зависимости от их проживания в сельской местности», — говорится в документе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]