Мошенники "выудили" у жителя Владивостоке почти 2 млн. рублей

Во Владивостоке 64-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Заявитель сообщил, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший уверил потерпевшего в том, что неизвестные попытались снять с его банковского счета денежные средства, и что для их сохранности гражданину необходимо оформить потребительский кредит и перевести деньги на разные банковские карты. Таким образом приморец перевел злоумышленникам почти 2 миллиона рублей.

По данным полиции, только за неделю в территориальные подразделения Управления МВД России по Приморскому краю обратился 91 заявитель с сообщением о хищении денежных средств. Ущерб, причиненный потерпевшим противоправными действиями злоумышленников, составил около 18,5 миллионов рублей.

УМВД России по Приморскому краю напоминает: не доверяйте информации, поступающей от незнакомых людей! Звонки от лже-сотрудников банковских организаций – распространенная преступная схема. Прерывайте любой разговор, в ходе которого вас убеждают, что вам необходимо предпринять ряд действий по предотвращению несанкционированного списания денежных средств. Не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.

Позвоните в банк по номеру, указанному на обороте карты, официальном сайте банка или в договоре об оказании услуг, либо обратитесь в ближайшее отделение.

Если Вам кажется, что Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]