Деньги улетают с банковских счетов: алгоритм действия мошенников

Случаи, когда мошенники действуют от лица сотрудников банков и, вводя граждан в заблуждение, похищают их денежные средства не новы, но людей разного возраста, попавших на удочку злоумышленников, достаточно.

Как сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в отдел полиции Первомайского района поступило сообщение от 28-летней местной жительницы о том, что ей с номера телефона 8495… позвонил неизвестный и представился работником банка. Мужчина сообщил, что на имя заявительницы якобы оформили кредит, и попросил сообщить код из отправленного смс-сообщения. После того, как потерпевшая сообщила код, произошло списание денежных средств с её банковского счета. Далее разговор продолжался с псевдо-сотрудницей банка, которая спросила, имеются ли еще у заявительницы банковские карты. Узнав номер карты, злоумышленница попросила сообщать все коды, которые будут приходить в смс-сообщениях, что потерпевшая и сделала. Общая сумма списаний денежных средств составила 386 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел с 45-летним жителем Владивостока. Ему на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с картой заявителя происходят подозрительные операции, попросил назвать номер карты, что потерпевший и сделал. После разговора мужчина обнаружил, что с его счета списаны деньги в сумме более 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции отмечают: мошенники действуют профессионально, умеют так построить разговор, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Поэтому гражданам советуют сохранять спокойствие, не бояться запугиваний и угроз, ни в коем случае не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пин-код и не перечислять посторонним людям денежные средства в качестве задатка или предоплаты.

Если вам поступил звонок якобы от банковского работника, прекратите разговор, и перезвоните сами по официальному номеру в банк, клиентом которого вы являетесь.

В случае подозрительных действий звоните в полицию по телефону дежурной части – 8(423)249 00 04 или 02/ с мобильного 102.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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