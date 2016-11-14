Полиция Владивостока предупреждает о предновогоднем буме телефонного мошенничества

Схем мошенничества достаточно, большинство из них уже четко отработаны. В настоящее время на территории города Владивостока участились случаи, когда мошенники действуют от лица сотрудников банков, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

Так, на ваш телефон поступает звонок с номера +7495…, +7499…. Визуально этот номер выглядит как стационарный номер банка. Мошенник представляется сотрудником банка и сообщает Вам о том, что у вас есть операция, которая ожидает дополнительного подтверждения, или о том, что в Ваш личный кабинет был осуществлен вход и попытка списания денежных средств. Затем собеседник сообщает о начавшемся мошенничестве и предлагает помощь в его предотвращении, начинает задавать наводящие, сбивающие с толку вопросы, просит назвать данные Вашей банковской карты, в том числе трёхзначный код, который расположен на обратной стороне карты. После того, как Вы предоставите данные карты, мошенник снимает с Вашей банковской карты все денежные средства, звонок отключается, и псевдосотрудник банка исчезает.

Впоследствии вернуть денежные средства очень сложно, так как личного контакта с мошенником у Вас не было. Неизвестно где он находится и куда были переданы Ваши денежные средства.

Также мошенники, используя Интернет, всё чаще публикуют объявления о продаже различных товаров (сотовые телефоны, мебель, автозапчасти, морепродукты). Как правило, цена, указанная мошенником, ниже среднерыночной. Это безусловно притягивает покупателей.

Чтобы не стать жертвой мошеннических действий, при покупке товаров необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя перечислять денежные средства в качестве задатка и предоплаты за товар. Большая вероятность того, что после перевода части денежных средств за тот или иной товар, телефон продавца станет недоступным, объявление будет удалено. И вы потеряете свои денежные средства.

В преддверии Нового года появляются объявления о сдаче в аренду посуточно домов и коттеджей на новогодние праздники. В разговоре по телефону мошенник сообщает, что жильё также желают снять ещё несколько человек, тем самым подталкивает Вас предложить ему предоплату. В данном случае категорически нельзя переводить денежные средства за жильё, которого Вы не видели в реальности. Желательно снимать жильё через проверенные агентства недвижимости. Иначе Вы рискуете остаться без денег.

Сотрудники полиции отмечают: мошенники действуют профессионально, умеют так построить разговор, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Поэтому гражданам советуют сохранять спокойствие, ни в коем случае не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пин-код и не перечислять посторонним людям денежные средства в качестве задатка или предоплаты.

В случае подозрительных действий жителям Владивостока советуют звонить в полицию по телефону дежурной части – 8(423)2490004 или 02/ с мобильного 102.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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