Мошенники используют эпидемию COVID в своих целях

Сегодня, когда большинство приморцев, особенно, пожилых людей, из-за угрозы коронавирусной инфекции вынуждены находиться в самоизоляции дома, полиция Приморья напоминает жителям и гостям края о необходимости не терять бдительность, соблюдать меры имущественной безопасности.

В этой новой для граждан обстановке мошенники используют различные предлоги для обмана. Это могут быть социальные выплаты, сообщения о компенсации, надбавке к пенсии, а также звонки на мобильные номера от лже-сотрудников финансово-кредитных организаций.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в настоящее время на территории Приморского края участились случаи, когда мошенники действуют от лица сотрудников банков.

Так, на ваш телефон поступает звонок с номера +7495…, +7499…. Визуально этот номер выглядит как стационарный номер банка. Мошенник представляется сотрудником банка и сообщает о том, что у вас есть операция, которая ожидает дополнительного подтверждения, или о том, что в ваш личный кабинет был осуществлен несанкционированный вход и попытка списания денежных средств. Затем собеседник сообщает о начавшемся мошенничестве и предлагает помощь в его предотвращении, начинает задавать наводящие, сбивающие с толку вопросы, просит назвать данные банковской карты, в том числе трёхзначный код, который расположен на обратной стороне карты. После того, как потерпевший предоставит данные карты, мошенник снимает с его счета все денежные средства, звонок прерывается, и псевдосотрудник банка отключает телефон и исчезает.

Впоследствии вернуть денежные средства очень сложно, так как личного контакта с мошенником у вас не было. Неизвестно, где он находится и куда были переданы ваши денежные средства. Чаще всего злоумышленники находятся на территории другого региона или за границей.

Также мошенники, используя сеть Интернет, всё чаще размещают объявления о продаже различных товаров (мобильные телефоны, мебель, автозапчасти, морепродукты). Как правило, цена, указанная мошенником, ниже среднерыночной. Это, безусловно, притягивает покупателей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, при покупке товаров необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя перечислять денежные средства в качестве задатка и предоплаты за товар. Большая вероятность того, что после перевода части денежных средств за тот или иной товар, телефон продавца станет недоступным, объявление будет удалено. А вы потеряете свои денежные средства.

Помните, что вступив в разговор с мошенниками, которые представляются операторами банка, и выполнив любые действия по карте, вы лишитесь своих сбережений. Свяжитесь со службой поддержки банка или обратитесь к оператору в офис вашего банка. Никому не сообщайте пин-код и реквизиты вашей банковской карты. Помните, что ни один банк самостоятельно не блокирует карту – сделать это можете только вы. Сообщения о блокировании карты присылают мошенники.

Следует знать: сотрудники банка никогда не запрашивают пароли и коды смс подтверждений по телефону. поэтому никогда никому их не сообщайте! Внимательно относитесь к смс и e-mail сообщениям от имени банка, в которых содержится информация о блокировке вашей карты, никогда не перезванивайте по номерам, указанным в этих сообщениях, всю дополнительную информацию узнавайте у официальных представителей банка по телефонам, указанным на карте.

Никогда не переходите на сайт банка онлайн по ссылкам с незнакомых сайтов и социальных сетей. При покупках в Интернете пользуйтесь проверенными сервисами оплаты.

Сотрудники полиции отмечают: мошенники действуют профессионально, умеют так построить разговор, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Поэтому гражданам советуют сохранять спокойствие, ни в коем случае не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пин-код и не перечислять посторонним людям денежные средства в качестве задатка или предоплаты.

Не принимайте импульсивных решений. Прежде, чем совершить финансовую операцию, хорошенько все обдумайте, посоветуйтесь с родными и близкими.

В случае подозрительных действий гражданам советуют звонить в полицию по телефону 02 ( с мобильного – 102).

Телефон дежурной части УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 249 04 91.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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