Во Владивостоке ограничен проезд с улицы Толстого на проспект Красоты

17 мая рабочие перекрыли проезд на улице Толстого – на участке от жилого дома № 25 до школы № 2 (Толстого, 27). Причина – технологическое подсоединение коммуникаций дома на Грибоедова, 46. Открыть проезд планируется к 17:00 вторника, 18 мая.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, по словам местных жителей, работы на Толстого начались в конце прошлой недели, проехать можно было по одной полосе. В понедельник проезд полностью закрыли и поставили знак «Проезд запрещён», с другой стороны стоит ограждение из железных арматур, обмотанных лентами.

В пресс-службе КГУП «Примводоканал» ответили, что на участке работы ведёт подрядчик ООО «Техуклад». Он проводит технологическое подсоединение к сетям холодного водоснабжения долгостроя на Грибоедова, 46.

Согласно паспорту объекта, работы будут закончены 30 июня. Ответственный за работы отметил, что дорогу они не перекрывали, поскольку «работают за домом». Однако он предположил, судя по обстановке, что рабочие откроют дорогу через 2-3 часа, сейчас на участке работает самосвал и отсыпает грунт.

В пресс-службе администрации Владивостока со ссылкой на АТУ Ленинского района уточнили, что движение будет открыто с 16 до 17 часов. После этого на месте производства работ уложат новый асфальт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]