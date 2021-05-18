Олег Гуменюк заявил в Instagram о своей отставке

Олег Гуменюк заявил о своем уходе с поста главы Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье". По его словам, это было консолидированное решение его, полпреда президента Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

"Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моём уходе с поста главы Владивостока.

Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы.

В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придёт на моё место, удачи в достижении результатов на благо жителей города", - написал Олег Гуменюк на своей страничке в Instagram.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что Трутнев поддержал предложение Кожемяко об отставке Гуменюка (стенограмма)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]