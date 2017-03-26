Увиденное на дороге в Приморье вызвало жаркие споры в Сети

В Приморье на одной из трасс произошло столкновение универсала и мотоцикла, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из пабликов было опубликовано видео, кадры которого вызвали жаркие споры среди комментаторов. Одни уверены, виноват водитель универсала, который совершал маневр обдуманно. Другие, напротив, утверждают, виноват водитель мотоцикла. Манера вождения которого вызывает много вопросов - для чего играть в шашечки на трассе, где идет поток машин. Нашлись и те, кто пояснили, виноваты оба.

Поставить точку в этом спорном вопросе, кто виноват, придется уполномоченным органам.

«А как королла перестраивалась без поворотника? И как можно не увидеть мотоцикл, он вроде не в слепой зоне был, мне кажется я даже лицо водилы легковушки увидел. Кароче обоюдку припишут обоим, 100%».

«По моему все закономерно, гоняешь между машинами, готовься вылететь с дороги, пускай скажет спасибо, что его ещё фура какая не подцепила в полете».

«Хрустики по правилам должны ездить по полосам, а не между шнырять».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, за сутки трое мотоциклистов попали в ДТП. Водитель мопеда госпитализирован с травмами. В момент происшествия мужчина находился в состоянии опьянения.

В городе Уссурийске 43-летний водитель мотоцикла не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Toyota Corolla, допустив столкновение. Травмирован водитель мотоцикла, ему потребовалась госпитализация.

Во Владивостоке получил травмы 20-летний водитель мотоцикла, совершивший наезд на автомобиль Nissan Juke, остановившийся на запрещающем сигнале светофора. Водитель мотоцикла получил ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение. Пострадавший управлял мотоциклом без соответствующих документов и находился в состоянии опьянения.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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