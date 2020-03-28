«Он там давно лежит»: Увиденное по пути к местному курорту шокировало приморцев
Житель Приморья рассказал о том, с какой картиной столкнулся по пути к излюбленному месту отдыха. Автор пояснил, видел то же самое в прошлом году. Вероятно, проблема осталась. И никому до нее нет дела, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.
Приморцы отметили, свинство в нашем крае процветает. Многие не утруждают себя тем, что должны навести порядок, оставить после себя чистое место, для того, чтобы туда захотеть вернуться.
«Народ рассуждает: мы же платим за мусор, значит можно свинячить, пусть убирают! А плата то, за вывоз мусора- копеечная! Только за то чтобы вывезти, а не убирать за свиньями! Привыкли рассуждать: я плачу налоги, плачу за мусор!!! ну это же не значит, что можно теперь делать свинство!».
«Хорошо отдыхать хотим, а убрать за собой».
«Он там последних пять лет находится. И не кому нет дела.
Также среди тех, кто комментировала данный пост, оказался Приморский экологический оператор, который отметил, территория находится в чьей-то собственности. Представитель так прокомментировал увиденное:
«Здравствуйте, региональный оператор вывозит мусор с организованных контейнерных площадок и с санкционированных мест складирования мусора. В данном случае ст. 210 Гражданского Кодекса гласит, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, следовательно, уборку несанкционированной свалки обязан обеспечить тот, на чьем земельном участке она расположена».
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