Дом не сдан, но люди тонут в горах мусора в Уссурийске

О ситуации, которая происходит в Уссурийске, рассказала местная жительница, сообщают «Вести:Приморье».

Она пояснила, дом сдан в эксплуатацию, люди в квартиры не заселены, однако гора мусора на площадке, где установлены баки, с каждым днем становится все больше и больше. Женщина задается вопросом, откуда он, и кто должен его убрать.

Зеленского 30 (Междуречье). Дом давно сдан... Но за все время мусор не вывозили. Приезжал Кожемяко... Вручали людям ключи, делают ремонты. Но администрация говорит, что дом не сдан ещё, хотя люди живут»,

пишет автор поста в паблике mark2_che.

В комментариях уточнили, если люди делают ремонт, то и мусор они должны сами вывозить, так как еще не определено, какая управляющая компания будет ответственна за этот объект.

«Что за бред? Строительный мусор должны вывозить сами жильцы!».

«Вывоз строительного мусора на включён в перечень того, что обязан вывозить региональный оператор! Это обязанность собственника, либо УК. Но так как у этого дома ещё нет УК, то нанимайте грузовик и вперёд на свалку. Хотя зная наших людей, дальше дамбы они не довезут».

«А почему администрация должна вам вывозить мусор? Ваш дом на каком-то особом положении? Есть конкурсный, вот и решайте вопрос через него».

«Документов на собственность нет... Но при этом люди делают ремонт и выносят мусор который разлетается по соседним дворам. Бездомные собаки облюбовали эту помойку. И это уже длится с нового года!!!! Где живём там и ***».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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