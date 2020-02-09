Жители многоэтажки вычисляют «соседа с подарком»

В Уссурийске жители многоэтажного дома по улице Чичерина оказались в недоумении от поступка одного из соседей, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас горожане строят догадки, в какой квартире проживает владелец «сюрприза». Пытаются понять, кто он и вернуть ему все, что ранее ему было так дорого.

Подснежники балконные оттаяли. Ночью кто то из соседей провел спец операцию по избавление мусора. Так и живём.

Сначала думали бытовой мусор, но по запаху и бутылке молока понятно, долго копили. Видимо на балконе таять начало, а камер к сожалению нет, есть в лифте и на выходе из подъезда. Просто поразил масштаб свинства. Там пакеты по 150 литров мусорные,

рассказывает автор поста в паблике mark2_che.

В комментариях предположили, в таком количестве мусора обязательно найдутся «улики», которые помогут в поисках владельца такого количества пакетов.

«Наденьте перчатки, маску, не поленитесь, вскрыть пакеты, обязательно найдете какие либо квитанцию, чеки, школьные тетради с надписью, обязательно вычислите и тогда уже».

«Я вчера на работу в час ночи уезжал такого не было а сегодня вернулся дверь в подъезд открыл и офигел, сначала подумал с вещами пакеты кто-то переезжает а когда бутылки и мусор и увидел в шоке был».

«На Чичерина 153 где порядочные??? Собак, шавок своих выгуливают прямо возле подъездов и мусор выкидывают сами по фото видели и так систематически».

«Вроде порядочные все живут в подьезде».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru