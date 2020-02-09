Жители многоэтажки вычисляют «соседа с подарком»
В Уссурийске жители многоэтажного дома по улице Чичерина оказались в недоумении от поступка одного из соседей, сообщают «Вести:Приморье».
Сейчас горожане строят догадки, в какой квартире проживает владелец «сюрприза». Пытаются понять, кто он и вернуть ему все, что ранее ему было так дорого.
Сначала думали бытовой мусор, но по запаху и бутылке молока понятно, долго копили. Видимо на балконе таять начало, а камер к сожалению нет, есть в лифте и на выходе из подъезда. Просто поразил масштаб свинства. Там пакеты по 150 литров мусорные,
рассказывает автор поста в паблике mark2_che.
В комментариях предположили, в таком количестве мусора обязательно найдутся «улики», которые помогут в поисках владельца такого количества пакетов.
«Наденьте перчатки, маску, не поленитесь, вскрыть пакеты, обязательно найдете какие либо квитанцию, чеки, школьные тетради с надписью, обязательно вычислите и тогда уже».
«Я вчера на работу в час ночи уезжал такого не было а сегодня вернулся дверь в подъезд открыл и офигел, сначала подумал с вещами пакеты кто-то переезжает а когда бутылки и мусор и увидел в шоке был».
«На Чичерина 153 где порядочные??? Собак, шавок своих выгуливают прямо возле подъездов и мусор выкидывают сами по фото видели и так систематически».
«Вроде порядочные все живут в подьезде».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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