Случай на рынке удивил добрую половину жителей Владивостока
Во Владивостоке на улице Нейбута на рынке произошла ситуация, которая по нынешним меркам удивила многих. Девушка совершила покупку и оставила конверт с деньгами у прилавка. Вероятно, совсем не обратив внимания на то, что осталась без денег, сообщают «Вести:Приморье».
Однако, как оказалось, мир не без добрых людей. Конверт был в сохранности, в надежных руках того, кто сообщил в соцсетях о потере. Пост в паблике vdk_news указывал, что деньги вернут владелице лично у руки. Так и произошло, конверт с деньгами вернули хозяйке.
В комментариях горожане действительно обратили внимание, что остались еще люди, которые не готовы наживаться на чужом горе.
«Просто восхищён такими людьми».
«В наше время уже даже и не веришь в порядочность людей и честнось. А тут такое».
«Обалдеть , ещё не всё пропало».
«Супер. За такие поступки, воздастся слихвой».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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