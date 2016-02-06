Новости Общество Происшествия
Сегодня, 17:30

Девушка за рулем авто сыграла в «боулинг» на дороге Владивостоке

Девушка за рулем авто сыграла в «боулинг» на дороге Владивостоке

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке на улице Калинина произошла авария, главным героем которой стала девушка, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, перепутав педали, дама превратили в кегли две машины.  Ее машина задним ходом столкнула в кювет один автомобиль, а затем врезалась в другой.

Калинина 275 возле зелёного острова. Девушка на эскудо перепутала педали и задом столкнула краун и врезалась в Форик,

пишет автор поста в паблике dps.control.

Приморцы удивились маневру, не понимая, как можно было так невнимательно отнестись к тому, находясь за рулем автомобиля.

«Бедняжка. Я так в детстве ботинки путал левый с правым... Выбегал на улицу,спотыкался... И дети летели в разные стороны,как кегли в боулинге».

«Их там всего две. Как их можно спутать?».

«У нее рояль под ногами?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме