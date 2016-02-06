Девушка за рулем авто сыграла в «боулинг» на дороге Владивостоке

Во Владивостоке на улице Калинина произошла авария, главным героем которой стала девушка, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, перепутав педали, дама превратили в кегли две машины. Ее машина задним ходом столкнула в кювет один автомобиль, а затем врезалась в другой.

Калинина 275 возле зелёного острова. Девушка на эскудо перепутала педали и задом столкнула краун и врезалась в Форик,

пишет автор поста в паблике dps.control.

Приморцы удивились маневру, не понимая, как можно было так невнимательно отнестись к тому, находясь за рулем автомобиля.

«Бедняжка. Я так в детстве ботинки путал левый с правым... Выбегал на улицу,спотыкался... И дети летели в разные стороны,как кегли в боулинге».

«Их там всего две. Как их можно спутать?».

«У нее рояль под ногами?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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