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Девушка за рулем авто сыграла в «боулинг» на дороге Владивостоке
Во Владивостоке на улице Калинина произошла авария, главным героем которой стала девушка, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы утверждают, перепутав педали, дама превратили в кегли две машины. Ее машина задним ходом столкнула в кювет один автомобиль, а затем врезалась в другой.
Калинина 275 возле зелёного острова. Девушка на эскудо перепутала педали и задом столкнула краун и врезалась в Форик,
пишет автор поста в паблике dps.control.
Приморцы удивились маневру, не понимая, как можно было так невнимательно отнестись к тому, находясь за рулем автомобиля.
«Бедняжка. Я так в детстве ботинки путал левый с правым... Выбегал на улицу,спотыкался... И дети летели в разные стороны,как кегли в боулинге».
«Их там всего две. Как их можно спутать?».
«У нее рояль под ногами?».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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