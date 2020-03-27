В машине были дети. Серьезное ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке, в районе развязки на Дальхимпроме, девушка за рулем Airwave не справилась с управлением, сообщают «Вести:Приморье».

Серьезная авария вызвала много вопросов в паблике dps_vl, где был опубликован пост. Горожане удивились, как на сухой дороге, на ровном месте можно попасть в такую аварию. И с какой скоростью ехал водитель, если не смог справиться со своим авто.

Отмечается, в автомобиле находились маленькие дети, к счастью все были пристегнуты и никто не пострадал.

Детали аварии устанавливаются.

«Сдай права, купи самокат».

«Частенько туда улетают. Особенно не местные».

«Эта не первая и не последняя, экипажи ДПС тоже там были в этой же яме».

«Не справилась с управлением? Она че, боинг сажала или шатл запускала в космос? 2 педали и руль - с чем там можно не справиться? Залипала в телефоне и *** поворот - вот э правильная формулировка!».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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