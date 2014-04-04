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Девушка на мопеде влетела под грузовик

Девушка на мопеде влетела под грузовик

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке в районе развязки на Фирсова произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница города стала очевидцем того, как девушка за рулем мопеда не справилась с управлением и влетела под грузовик. Судя по видео, трагедии удалось избежать.

Многие приморцы отмечают, безнаказанность позволяет подросткам и молодежи, которые так часто попадают в аварии по своей вине, садиться за руль мопеда.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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