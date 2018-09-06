«Кто узнал голос своего милого чада»:  Малолетки устроили «развод» инвалиду

В Приморье, в Большом Камне произошла ситуация, в которой приняли участие подростки. дети нашли телефон и решили вернуть его за вознаграждение, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в паблике dpscontrol опубликован пост, который явно говорит о невоспитанности и неуважении к окружающим людям. Автор поста пояснил, сосед-инвалид потерял недорогой телефон. Он решил ему помочь. Позвонил на номер. Ему ответили, вероятно, те самые подростки, которые и нашли телефон. дети решили, что могут заработать на находке и предложили выкупить у них аппарат за 200 рублей. Мужчина согласился. Договорились о встрече. Однако чуть позже аппетиты у детишек выросли. Они вошли во вкус и изменили цену, подняв ее до 2000 рублей.

Кто узнал голос своего ребёночка любимого, дайте ему по щам и скажите, чтобы вернул телефон инвалиду.

Сосед решил помочь инвалиду, звонил на тел, который пропал, а трубку берет вот это нечто- ***. Встречу назначал около 44 школы, просил 200р (телефону красная цена 500р, старенький), не пришёл и запросил 2000р. Большой Камень,

пишет автор поста.

Позже выяснилось, подростки вернули телефон. Похоже, что кто-то узнал голос своего чада и решил провести разъяснительную работу.

В комментариях приморцы отметили, некоторым родителям стоит обратить внимание на то, чем заняты их дети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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