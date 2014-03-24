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Вчера, 21:56

Более тысячи метров жаберных сетей собрали на озере Ханка в Приморье

Более тысячи метров жаберных сетей собрали на озере Ханка в Приморье

Источник фото: Агентство по рыболовству Приморья

Более тысячи метров жаберных сетей собрали на озере Ханка в Приморье с 18 по 19 мая. Рейд был приурочен ко Всероссийскому дню без сетей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в рейде по сбору брошенных, бесхозных и незаконно установленных жаберных сетей в селе Камень-Рыболов приняли участие сотрудники агентства по рыболовству Приморского края, Росрыболовства, полицейские и пограничники. Они проверили реку Мельгуновка, заливы Рыбачий и Девичанский озера Ханка.

«Рейдовая группа собрала 1200 метров брошенных жаберных сетей, которые переданы на утилизацию экологическому клубу “Ханка”. Также составлены два протокола о нарушении правил рыболовства с изъятием 60 метров сетей», – подчеркнули специалисты.

Отметим, масштабная экологическая акция «Всероссийский день без сетей» проходит третий год подряд по инициативе Росрыболовства. В течение недели вместе с инспекторами рыбоохраны на водоемы выезжают рыбаки-любители, представители рыбохозяйственных предприятий, общественных организаций и просто неравнодушные граждане, чтобы очищать реки и озера от брошенных сетей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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