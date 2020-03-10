Водителей предложили наказывать за сокрытие регистрационных знаков

В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за умышленное сокрытие регистрационных знаков автотранспорта, сообщают «Вести:Приморье».

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вышел в ГД с поправками в законопроект, которые изменят наказание автовладельцев, использовавших поддельные госномера на своих автомобилях. Он поясняет, таких водителей нужно наказывать по статье Уголовного кодекса, отмечают «Известия».

Документом предлагается изменить название статьи. В новой редакции она может звучать таким образом: «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

— В данный момент наказание, которое может получить водитель за использование поддельных номеров без цели совершить преступление, согласно КоАП, — это лишение прав управления автомобилем на срок от шести месяцев до года. Эта мера сегодня не останавливает систематических нарушителей ПДД, которые своим вождением создают опасные для жизни ситуации, причем, как правило, это небедные люди. Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы. Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы, — пояснил Ярослав Нилов.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, сотрудники уголовного розыска в ходе обыска на территории частного домовладения поврежденный государственный регистрационный знак от автомашины, не принадлежащей подозреваемому. Проверив изъятый госномер по базам данным, полицейские установили личность владельца.

Оказалось, что у 44-летнего мужчины был похищен автомобиль марки Тоyota Рrobox. О пропаже он не заявлял. Приморец пояснил, ночью оставил свой авто на обочине дороги на улице, а утром обнаружил его пропажу. Через несколько дней ему стали поступать звонки от неизвестных граждан с предложением выкупа автомобиля за денежное вознаграждение. Потерпевший отказался выкупать автомобиль, а позже обнаружил его в черте города со значительными повреждениями и следами взлома, без государственного регистрационного номерного знака.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]