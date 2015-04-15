Капитанов маломерных судов будут проверять на «алкоголь» на воде

Министерство по ЧС предупредило, проверять владельцев и капитанов маломерных судов на состояние алкогольного опьянения будут на воде, сообщают «Вести:Приморье».

"Ведомство усиливает профилактические мероприятия по безопасности на акваториях. К началу предстоящего навигационного сезона все сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС России будут выходить в рейды, вооружившись алкотестерами. Также в пределах акваторий будут предусмотрены дополнительные штрафстоянки для маломерных судов нарушителей", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее тестирование на алкогольное опьянение происходило в основном после какого-либо происшествия, причем с тяжкими последствиями, отмечает «РГ». Тогда капитанов маломерных судов, участвовавших в столкновении или в другом водном происшествии, доставляли на берег и "продували" в специализированной лаборатории. Там же брали кровь для анализа на алкогольное или наркотическое опьянение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]