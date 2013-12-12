Водителей разделят на два «класса» при получении прав по новым правилам

Количество часов вождения на площадке во время подготовки кандидатов в водители предложено сократить, добавив их в часы вождения в городских условиях. А для тех водителей, которые собираются, получив права, работать в такси, предлагается сделать отдельную программу повышения квалификации, сообщают «Вести:Приморье».

Программы подготовки водителей планируется скорректировать в соответствии с поручением правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, пишет «РГ».

Межрегиональная ассоциация автошкол направила свои предложения в Минпросвещения. В числе прочих - идея разработать новую программу повышения квалификации водителей легкового такси. Сейчас, чтобы устроиться на работу водителем такси, достаточно иметь действующие права. Большинству будущих водителей углубленное изучение диспетчерского руководства работой такси на линии, да и самой работы такси на линии попросту не требуется. Тем же водителям, которые в дальнейшем собираются работать в такси, такие знания понадобятся.

Предложение выделить все, что нужно для таксиста, в отдельную программу повышения квалификации вполне отвечает этому запросу. Вполне логично обучать обычных водителей тому, что им потребуется на дороге, не нагружая излишними знаниями.

Еще предлагается перераспределить часы вождения в автошколе для категории "В". А именно, сократить на 6 часов вождение на площадке, добавив их в обучение вождению в условиях дорожного движения. Таким образом, из 56 часов, предназначенных для вождения, 18 будет предусмотрено для обучения на "площадке" и 38 - "в городе".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]