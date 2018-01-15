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Случайно встретившегося на дороге тигра закидали мясом и колбасой
В приморских пабликах количество просмотров набирает видео с тигром, которого решили покормить «заботливые» граждане, сообщают «Вести:Приморье».
Вероятно, люди не знают, что делать это категорически нельзя. Об этом в очередной раз напомнили сотрудники центра «Амурский тигр», которые опубликовали данное видео.
На кадрах видно, тигр не спеша поедает лакомство. Мужчины поясняют, в качестве угощения - свинина и колбаса.
Специалисты центра выразили опасение по поводу увиденного.
Сейчас это добродушное (и может быть даже из благих побуждений) «лол, мы покормили тигра», а потом, когда хищник сформирует у себя ассоциацию, что там где люди, там еда, начнется крик и ор «Помогите! Спасите! Тигр в населенный пункт пришел!». И пострадать могут как сами люди, так и тигр, нарвавшись на неадекватов. При других обстоятельствах мы бы использовали известную цитату Сергея Лаврова, но просто скажем, что категорически осуждаем такое поведение.
Видео центра «Амурский тигр».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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