Случайно встретившегося на дороге тигра закидали мясом и колбасой

В приморских пабликах количество просмотров набирает видео с тигром, которого решили покормить «заботливые» граждане, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятно, люди не знают, что делать это категорически нельзя. Об этом в очередной раз напомнили сотрудники центра «Амурский тигр», которые опубликовали данное видео.

На кадрах видно, тигр не спеша поедает лакомство. Мужчины поясняют, в качестве угощения - свинина и колбаса.

Специалисты центра выразили опасение по поводу увиденного.

Сейчас это добродушное (и может быть даже из благих побуждений) «лол, мы покормили тигра», а потом, когда хищник сформирует у себя ассоциацию, что там где люди, там еда, начнется крик и ор «Помогите! Спасите! Тигр в населенный пункт пришел!». И пострадать могут как сами люди, так и тигр, нарвавшись на неадекватов. При других обстоятельствах мы бы использовали известную цитату Сергея Лаврова, но просто скажем, что категорически осуждаем такое поведение.

Видео центра «Амурский тигр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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