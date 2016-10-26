Вчера, 23:47
Встреча тигра с человеком закончилась фотосессией
Встречу тигра и человека описали сотрудники центра «Амурский тигр» в своем инстаграм-аккаунте, — передают «Вести: Приморье».
Три фотографии — итог встречи редкой кошки и жителя Приморья. Сотрудники центра «Амурский тигр» опубликовали новые фото тигра в природе. Фотографом стал обычный житель края.
«Человек: *видит тигра и достает фотоаппарат
Тигр: *позирует
Оба: *мирно расходятся
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Кратко описали идеальную встречу с амурским тигром в дикой природе. Именно такой случай произошел на выходных в Приморском крае», — написали зоозащитники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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