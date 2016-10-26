Новости Общество Интересно
Вчера, 23:47

Встреча тигра с человеком закончилась фотосессией

Встреча тигра с человеком закончилась фотосессией

Источник фото: Инстаграм @amurtigercenter


Встречу тигра и человека описали сотрудники центра «Амурский тигр» в своем инстаграм-аккаунте, — передают «Вести: Приморье».

Три фотографии — итог встречи редкой кошки и жителя Приморья. Сотрудники центра «Амурский тигр» опубликовали новые фото тигра в природе. Фотографом стал обычный житель края.

«Человек: *видит тигра и достает фотоаппарат
Тигр: *позирует
Оба: *мирно расходятся
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Кратко описали идеальную встречу с амурским тигром в дикой природе. Именно такой случай произошел на выходных в Приморском крае», — написали зоозащитники.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме