Зоозащитники: Отпугнуть нельзя отловить. Где поставить запятую?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Сотрудники Центра «Амурский тигр» в своем инстаграм поделились переживаниями насчет полосатого разбойника, который терроризирует жителей поселка Восток, — сообщают «Вести: Приморье».
«Уже почти месяц охотнадзор принимает меры по отпугиванию полосатого хулигана от поселка, но пока без результатов. Кажется, придется все-таки отловить и потом выпустить подальше от населенных пунктов», — сообщают зоозащитники.
О том, что Жители Востока дождались помощи в разрешении ситуации с тигром-террористом, «Вести: Приморье» сообщали ранее.
Прибегнуть к помощи охотнадзора пришлось после того, как от жителей поселка стали поступать жалобы на тигра.
Однако вмешательство специалистов не помогло, и тигр снова попал на видео. На этот раз собака смогла выжить при его атаке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
24.11.2019 Собака смогла выжить при атаке грозного тигра (видео)
-
22.11.2019 Многодетную мать не нашли: охотнадзор надеется, что тигриная семья воссоединилась
-
08.11.2019 Жители Востока дождались помощи в разрешении ситуации с тигром-террористом
-
16.11.2019 Медвежонка-хулигана, разорявшего пасеку в Ханкайском районе, готовят к спячке
-
07.01.2018 Тигр вышел к людям в окрестностях пгт Ольга
-
04.12.2013 Тигра, утащившего несколько собак, пытаются поймать в Приморье
Добавить комментарий