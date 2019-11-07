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Зоозащитники: Отпугнуть нельзя отловить. Где поставить запятую?


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Сотрудники Центра «Амурский тигр» в своем инстаграм поделились переживаниями насчет полосатого разбойника, который терроризирует жителей поселка Восток, — сообщают «Вести: Приморье».  

«Уже почти месяц охотнадзор принимает меры по отпугиванию полосатого хулигана от поселка, но пока без результатов. Кажется, придется все-таки отловить и потом выпустить подальше от населенных пунктов», — сообщают зоозащитники.

О том, что Жители Востока дождались помощи в разрешении ситуации с тигром-террористом, «Вести: Приморье» сообщали ранее.

Прибегнуть к помощи охотнадзора пришлось после того, как от жителей поселка стали поступать жалобы на тигра.

Однако вмешательство специалистов не помогло, и тигр снова попал на видео. На этот раз собака смогла выжить при его атаке.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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