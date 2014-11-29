Жители Востока дождались помощи в разрешении ситуации с тигром-террористом





Группа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Службы охотничьего надзора Приморского края взяла под контроль ситуацию в посёлке Восток Красноармейского района, жителей которого беспокоят участившиеся визиты в населённый пункт взрослого амурского тигра, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на центр «Амурский тигр».

Если отпугнуть хищника не удастся, то его отловят для выяснения причин нестандартного поведения.

Ситуацию с участившимися выходами амурского тигра в пгт. Восток Красноармейского района Приморья накануне обсудили на заседании рабочей группы при департаменте охотничьего надзора Приморского края при участии специалистов Центра «Амурский тигр».

В ходе совещания было отмечено, что в последние несколько недель от жителей посёлка неоднократно поступали сообщения о присутствии хищника в населённом пункте, подкрепленные фото и видеодоказательствами. В частности, хищника несколько раз фиксировали камеры наблюдения, установленные на складе лесоматериалов одного из предприятий посёлка.

«Обсудив ситуацию, специалисты признали поведение тигра нестандартным, что может свидетельствовать о наличии у него ранения или заболевания. Для обеспечения безопасности населения и редкого хищника в посёлке постоянно находится группа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками, которая принимает комплекс мер по отпугиванию хищника от населённого пункта, а также проводит профилактическую работу с населением. Жителям рекомендовано не выпускать сельскохозяйственных животных на свободный выпас и привязать собак, чтобы не провоцировать нападение хищника», - рассказал Дмитрий Панкратов, директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

По итогам совещания специалисты приняли решение обратиться в Росприроднадзор за разрешением на отлов тигра, если ситуацию не удастся разрешить иным способом.

«Исходя из той информации, которой мы располагаем, это молодой самец в возрасте около двух лет. Мы предполагаем, что тигрица, которая обитала в окрестностях данного населённого пункта, расположенного в таёжной местности, два года назад принесла потомство, и сейчас, скорее всего, мы имеем дело с её отпрыском. Стоит сказать, что на втором году жизни у тигрят иногда отмечается хулиганское поведение, в этом ничего необычного нет. Но в данном случае специалистов настораживает, что хищника не пугает свет. Сейчас конфликтная группа находится на месте и активно проводит профилактические мероприятия, направленные на контроль содержания сельскохозяйственных и домашних животных, что лишит тигра лёгкой добычи и должно заставить его вернуться в лес. Для этих же целей будут применяться электроизгороди. Если эти меры не принесут результата, то хищник будет отловлен и помещен в реабилитационный центр, где специалисты установят причины его поведения и оценят перспективы его возвращения в дикую природу», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

"Вести: Приморье" неоднократно сообщали о страхе, в котором держал тигр жителей пгт. Восток и его окрестностей. Полосатая кошка не боялась ни большегрузных автомобилей, ни сигналов, ни яркого света, нападала на собак и бродила вокруг школы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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