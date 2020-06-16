В Приморье не удается поймать тигра, нападающего на собак в селах края

Специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края занимаются отловом тигра, с января совершающего нападения на собак в нескольких селах Хасанского района, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказали в Центре «Амурский тигр».

Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – начальник Управления по охране объектов животного мира Алексей Суровый, визиты тигра фиксируются в двух селах Хасанского района Приморского края с начала января 2021 года. Большинство случаев зафиксировано в селе Занадворовка, где в период с 11 января по 29 марта от нападений хищника погибли более десятка собак. Несколько заходов тигра зарегистрировано в соседних селах Гусевка и Провалово.

С самого первого сообщения о появлении тигра в населенных пунктах там работают наши специалисты. Изначально предпринимались меры, направленные на отпугивание животного от населенного пункта и минимизации факторов, которые его туда привлекают. Здесь ничего нового – несанкционированные свалки бытовых отходов в границах сел и безнадзорные собаки, которые на них концентрируются - лучшей «приманки» для молодого тигра (а мы уверены, что имеем дело именно с таким) и не придумаешь. Когда уже стало понятно, что, несмотря на предпринимаемые меру, зверь не уходит, запросили и получили разрешение от Росприроднадзора на отлов , - рассказал Алексей Суровый.

Он отметил, что пока мероприятия по изъятию не увенчались успехом: тигр умело обходит расставленные специалистами конфликтной группы ловушки, не возвращается к ранее задавленным собакам и перемещается от одного населенного пункта к другому. Все это осложняет его отлов.

Несмотря на молодость, зверь осторожен и умен, но его отлов - это вопрос времени. В настоящее время конфликтная группа усилена дополнительными людьми, надеемся, что это ускорит разрешение конфликтной ситуации, - добавил Алексей Суровый.

По словам Сергея Арамилева, генерального директора Центра «Амурский тигр», в данном случае отлов тигра-хулигана необходим, чтобы установить причины его поведения и, если не будет противопоказаний, помочь ему начать жизнь с чистого листа, переместив в другую часть ареала.

На юго-западе Приморья плотность тигра высокая, конкуренция между самцами за участки нарастает, и молодым особям не так просто приспособиться к таким условиям, но им есть куда расселятся. В нападение на собак была пауза с 9 по 29 марта, как мы поминаем в эти дни тигр, успешно переключился на диких животных, а значит с большой долей вероятности с ним физиологически всё в порядке. Есть вариант, что тигр уйдёт в лес …, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Отметим, что в Приморском крае специалисты Службы охотничьего надзора отрабатывают каждый случай выхода крупных хищников к населенным пунктам. В структуре Управления по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира функционируют две специализированные группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками.

Работа с населением в ареале тигра и минимизация возможности конфликтов между тигром и человеком является одной из ключевых задач Центра «Амурский тигр».

Напомним, что по фактам появления тигров и других крупных хищников в населенных пунктах и вблизи, а также случаям нападения хищников на сельскохозяйственных и домашних животных, в том числе, по вопросам компенсации нанесенного ущерба, необходимо сообщать в Службу охотничьего надзора Приморского края по номеру горячей линии 8 (423) 2-390-990 или в Центр «Амурский тигр» по номеру 8 (423) 2-221-448.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, жители Приморья вновь встретили краснокнижного тигра. Безмолвная встреча состоялась на юге Приморья. Хищника заметили водители, когда проезжали мимо. Полосатый сидел в кустах. Очень близко к дороге. На кадрах видно, тигр пристально всматривался в непрошеных гостей. Его не напугал свет фар от машины и звук сигнала.

Многие приморцы отмечают, что им удавалось встретиться с хищником. Кому-то на трассе. Кто-то пояснял, что присутствие полосатого хищника чувствовали у частных домов. В последнее время тигры стали чаще выходить к людям.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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